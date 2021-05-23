第八場一級賽2400米遮打盃：「龍鼓飛揚」今季表現比上季好，雖然初跑2400米，但睇腳法一定合適。

昨日（22日）開飛7.5倍，5點落到6倍，現時進一步落到5倍W，1.2倍位置大熱。早飛越賣越勁，睇飛有信心今場染指呢場一級賽。

「勇猛神駒」上場贏同程勇奪三級賽表現進步，今場（23日）原庄配搭繼續跑同程挑戰一級賽，雖然要蝕磅上陣，但以馬匹近況嚟睇，依然有得鬥。

昨日開飛5.4倍，5點回上9.1倍，現時7.3倍W，1.9倍位置，有墊底飛支持，雖然今場係越級挑戰，但馬匹跑同程毫無疑問可以勝任，入三甲一啲都唔奇。

「勇戰神駒」呢匹智利馬王，季內贏過田草2000米，睇馬匹季尾狀態越跑越好，今場應會有更接近嘅演出。

昨日開飛11倍，5點回上15倍，現時又落番15倍W，3.1倍位置。有些少早餐飛支持，睇飛應有機會闖入一席。

「時時有餘」今場轉用莫雷拉上陣，應該會跑得比上場好。

昨日開飛8倍，5點落到5.4倍，現時6倍W，2倍位置，睇隔夜飛係有信心嘅。

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