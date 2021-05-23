第三場第四班1200米：「勝利才子」初出跑同程有飛，最後僅以頸位落敗差點贏馬。

上場繼續跑同程，臨場變熱門，最後只跑第四，賽果預料之內！

今場強配潘頓繼續跑同程，排到好位起步，睇安排好想贏馬。

昨日（22日）開飛15倍，5點大幅落到4.9倍，現時3.8倍W，1.3倍位置。

中段嗰浸早飛相當強勁，睇飛今場好有信心一箸夾中。

「寶貝兒」今季表現大爆發，至今已取得3W3P，成績非常突出。

近兩場轉跑同程1200米取得1W1P，水準非常穩定。

今場繼續報跑1200米，贏馬拍檔巴度繼續策騎，雖然要排最外檔起步，但對呢匹後上衝一段嘅馬匹嚟講，應冇太大影響。

昨日開飛18倍，5點輕輕落到12倍，現時9.3倍W，2倍位置大熱。

明顯有早餐飛到位，尤其位置飛，相當有信心，睇飛今場冇W有P。

「鎂之妙」今季跑四次比較少，前仗跑田草1400米後上殺入一席冷位置。上一場再跑1400米有飛落敗係意料之內！

賽後轉到苗禮德馬房，今場縮程改跑1200米，轉用田泰安上陣，有冷味。

昨日開飛28倍，5點落到16倍，現時16倍W，4.2倍位置。

早餐飛浸浸落，雖然現時賠率都仍然有十幾倍，但睇飛都有信心，今場轉廐初出會跑得好，可敲冷門。

「隨喜」今季自購新馬只跑咗六次，集中跑谷草1200米。

上場閘前票如雨下，可惜表現一般落敗！

今場轉跑田草1200米，初次跑呢個路程，用蔡明紹上陣，埋門操練尚算積極，今場有冷味。

昨日開飛64倍，5點落到32倍，現時36倍W，7.3倍位置。

睇隔夜飛嚟講頗有冷味，博佢走入一席冷位。

提供：1勝利才子、2寶貝兒、9鎂之妙、11隨喜

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199