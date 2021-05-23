第七場第三班1400米：「紀利雄星」上場休息三個月復出跑同程，僅以短碼頭落敗，表現非常出色，今場（23日）打鐵趁熱排到靚位起步，相信好大機會補中。

昨日（22日）開飛8.3倍，5點大幅落到4.3倍，現時企住4倍W，1.4倍位置大熱。

早飛到晒位，墊底飛又硬淨，睇隔夜飛嚟講係幾有信心嘅。

「勁無比」評分已由季初87分減到今場77分，今場練馬師安排報跑贏馬路程1400米兼強配莫雷拉上陣，睇安排似乎想幫呢匹六歲馬打開今季勝利之門。

昨日開飛32倍，5點大幅落到14倍，現時進一步落到8.5倍，3.3倍位置。當然有早飛支持，以現時呢匹馬賠率嚟講，算係非常值博。

「志在四方」近三場跑同程全入三甲，表現穩定。今場重配贏馬拍檔潘頓跑同程，睇安排亦都係想交代。

昨日開飛8倍，5點大幅落到3.5倍大熱，現時企住3.3倍W，1.6倍位置。隔夜曾有重飛打落變熱門，呢注金額都唔少，睇隔夜票數嚟睇，今場堅有信心，要兼顧。

「星運明爵」以上場贏馬走勢嚟睇，今場依然有得跑。

昨日開飛3.4倍，5點回上5.9倍，現時5.3倍，1.9倍位置，墊底飛硬淨，睇飛今場有信心繼續會跑得好。

提供：2紀利雄星、3勁無比、1志在四方、4星運明爵

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