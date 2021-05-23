蔡約翰旗下明星馬「速遞奇兵」，今季出道即光芒四射，最難得是今日（23日）越級挑戰跑三級賽沙田銀瓶（1200米），首次進軍分級賽即力壓一眾短途好手封王。

對於愛駒首季能有如此出色表現，馬主莫湛雄亦感到欣慰。

莫湛雄說：「『速遞奇兵』今季取得五捷，我真是很開心，首先我要多謝外父陳永錕（『綫路勇駒』馬主），是外父為我悉心引入此馬，另外我要多謝練馬師蔡約翰和騎師莫雷拉。」

「我把名下馬命名為『速遞奇兵』，是因為我想向一眾速遞人員致敬，我本身從事速遞行業，近年香港受疫情影響，很多速遞員日曬雨淋送貨，付出許多努力，我想向他們致敬。」

「『速遞奇兵』一切部署都交由蔡約翰，練者說馬兒只得三歲，仍很年輕，只要保持進度，下季希望可以放眼12月的香港短途錦標，希望為港爭光。」

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