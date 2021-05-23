第四場國際三級賽1200米：「顯心星」上場挑戰一級賽跑入一席第三名，表現有進，今場原裝配搭跑三級賽應有優勢。

昨日開飛36倍，5點落到24倍，現時20倍W，3.2倍位置。

早飛唔算多，但位置有墊底飛，今場絕對可以佔三甲一席。

「速遞奇兵」今季蔡約翰馬房嘅新星，四出四捷，贏馬過程一場比一場輕鬆。

今場越級挑戰跑三級賽，以馬匹贏馬姿態嚟講，相信今場絕對勝任。

昨日開飛1.1倍，5點企住1.1倍，現時依然係1.2倍W，1.1倍位置。

早飛勁到不得了，睇飛信心爆棚，完全無懼初次挑戰級際賽，買W就免喇，搵隻馬買條單Q比較化算。

「錶之智能」跑同程表現實而不華，往往交到應有水準比大家。

上場跑一級賽負於強敵「福逸」，雖敗猶榮。

今場繼續用蔡明紹騎，又排到好位起步，相信依然係奇兵一路。

昨日開飛20倍，5點企住21倍，現時12倍W，2.2倍位置。

始終獨贏隔夜飛參考價值不大，因為同場有超級熱門喺度，但睇位置飛嚟講，有信心今場有三甲。

「韋小寶」今季表現穩定，前仗終於在周俊樂跨下贏同程。

今場又係越級挑戰跑級際賽，負磅比近幾仗大幅減輕，相信今場應可繼續跑近。

昨日開飛30倍，5點企住27倍，現時23倍W，2.9倍位置。

今場對手比過往硬淨，要求贏馬可能有點難度，但要跑三三四四應該唔難。

提供：3顯心星、9速遞奇兵、1錶之智能、7韋小寶

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