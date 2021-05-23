第一場新馬1200米：「得力寶駒」初出即勝1000米，上場再跑可能因加咗磅關係，後上不及只得第二名。

今場繼續要負頂磅上陣，改配潘頓，但始終對住同一班新馬對手，依然係機會最高一隻。

昨日（22日）開飛2.8倍大熱，5點企住2.6倍，現時2.2倍W，1.0倍位置大熱。

始終都係呢匹馬最熱，就算要負頂磅上陣，但以近兩場水準嚟講，贏面始終最高。

「有主意」連續兩場都能上名，保持水準。

今場雷神繼續策騎，三甲應該幾穩陣。

昨日開飛3.7倍，5點輕輕落到3.3倍，現時企住3.5倍W，1.4倍位置大熱。

今場排到好位起步，負磅依然有利，今場隨時有機會偷雞走先贏馬。

「亟多福」陣上表現一場比一場進步，上場後上走入一席第五名表現有進步。

今場田泰安繼續策騎上陣，有冷味。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時14倍W，3.4倍位置。

有些少早飛支持，博呢匹馬今場繼續進步，走入三甲一席。

「大將風皇」初出表現非常一般，賽後被安排上從化操練兼賽前有試大閘，動態積極。

今場改配梁家俊上陣，冷馬在此！

昨日開飛14倍，5點回上27倍，現時23倍W，4.4倍位置。

早飛當然唔算多，但以初出表現嚟講，現時呢個賠率絕對正確，敲冷合適。

提供：1得力寶駒、8有主意、9亟多福、3大將風皇

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