第九場第三班1400米：「勝賢」跑同程演出最準，上場升班跑幾乎再贏，今場（23日）負磅輕、排位好，條件有利，絕對可以再勝。

昨日（22日）開飛4.9倍，5點回上5.3倍，現時落番3.6倍W大熱，1.5倍位置大熱。

早飛都幾勁，睇飛好有信心今場再贏馬，要支持。

「共同勝利」評分以減到去76分，接近今季贏馬水平，今場繼續用何澤堯上陣，雖然要排最外檔起步，但對呢匹後上馬嚟講，無大影響。

昨日開飛9.6倍，5點回上11倍，現時企住16倍W，4.4倍位置。有些少早飛支持，雖然隔夜票數唔算太硬淨，但以博冷角度嚟講，可以兼顧一票。

「善傳萬里」上場僅負強敵雖敗猶榮，昨日開飛7.5倍，5點輕輕落到7倍，現時7.7倍W，3.2倍位置。

墊底飛到位，呢匹馬唔需要太熱，所以現時呢個賠率嚟講啱胃口出擊。

「閃得快」轉用潘頓上陣，睇安排似乎有心贏馬交代。

昨日開飛3.8倍大熱，5點輕輕回上4.1倍，現時4.2倍W，1.7倍位置。

早飛當然有，睇飛都幾有信心今場會跑得好。

提供：6勝賢、2共同勝利、9善傳萬里、7閃得快

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