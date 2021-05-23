蔡約翰在今午（23日）遮打盃賽馬日派出一對初出馬「旋風飛影」及「神之水滴」上陣，結果牠們均順利獲勝。

其中，「神之水滴」馬主團體成員均熱衷品嚐美酒，因此馬名亦與酒有關。

「神之水滴」馬主好酒好菜團體經理人劉錫康說：「我們一班團體成員欣賞美酒，而『神之水滴』是一部講述葡萄酒的日本漫畫，因此我們把愛駒起名『神之水滴』。」

「此馬在港試過七次閘才上陣，可算是做足工夫，因此我們對牠今場都充滿信心。」

「結果馬兒一出即勝，贏馬過程都幾輕鬆。」

「此馬是馬主成員之一大衛派斯購入，希望牠繼續進步。」

團體成員之一、前亞姐冠軍李妮賽後則笑說：「『神之水滴』在港初出，被熱捧成大熱門，我非常緊張，擔心會令馬迷失望。」

「幸好馬兒交出好成績，一出即勝，我們一班團體成員都很開心。」

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