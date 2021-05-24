賽前評估馬匹賽績之前，往往都會觀察對手在隨後的表現，若果大部分同場賽駒再出能夠交出好表現，則會被視為強組賽績。

今季總場次626之頭馬「威威高星」及季軍「爪皇烈焰」再出非冠即亞，可見是場高水準賽事。

因此該役亞軍「天衣無縫」周三（26日）即使升班列陣第五場四班1650米，仍然值得留意。

六歲愛爾蘭自購馬「天衣無縫」在港服役至第三季，未贏之前跑14仗只曾獲一亞，贏馬一場卻受到落飛黨青睞，臨場着綠燈開跑。

最終獨贏賠率急跌至11倍，落飛黨又嘗甜頭。

「天衣無縫」在上手馬房姚本輝曾經兩度有脹筋毛病，幸好隨後操練回復正常，健康養回，該役亦全靠田泰安可以克服外檔的阻力，成功打開在港勝利之門。

由於此駒有腳部舊患，跑馬地場地偏軟，會令馬兒跑得更舒服，所以主攻跑快活谷，今戰仍有力上名。

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