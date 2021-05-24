目前仍在練馬師榜敬陪末席的鄭俊偉馬房，暫時只有7場頭馬在手，要在馬季煞科前達標十分艱巨，而馬房今日（24日）又出現損兵折將，令情況雪上加霜。

最近為馬房取得兩場寶貴頭馬的「威武承傳」，本月中在泥地1200米取得季內第二Win後發現不良於行，加上之前本身仍有不少傷病紀錄，於今天（24日）宣佈退役。

而同馬房的「有毅君子」，上周三（19日）出賽後，今季累積十場仍未上名，幕後決定安排此駒轉換環境，過檔高伯新馬房。

鄭廐一次過流失兩駒，馬房現存33駒。

同日宣佈轉倉、退役馬名單還有賀賢馬房未曾出賽的「銀亮威龍」加盟葉楚航；告東尼旗下三歲馬「萬事傑」則除名。

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