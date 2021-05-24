幾位前列練馬師剛周日（23日）均有頭馬進賬，惟獨沈集成斯人獨憔悴，更被各取三W的蔡約翰及方嘉柏拋離。

沈集成一向積極，周一（24日）繼續努力督操，且看周三（26日）回師谷戰能否收復失地。

沈集成今晨最重視的參戰馬，應非第六場「尖辣椒」及第九場「財駿」莫屬。

蔡明紹考驗「尖辣椒」，而「財駿」則由田泰安試出試，兩駒七時左右出操，沈集成親自陪伴馬匹步出馬房。

沈集成向兩位騎師交帶指示後，他便如常行出烽火台，走上頂樓睇足全程，相當認真。

沈集成在課後親接兩駒，並仔細觀看一輪，上述兩駒應是沈廐今戰出擊主力。

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