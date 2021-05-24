周三（26日）晚賽事，又回到快活谷進行九場賽事，這夜安排在C跑道角逐。

似乎偏窄跑道內檔較有利，不少人都根據這方向投注，令到大熱門成績不俗。

先說短途賽，近三季谷草C跑道1200米舉行過97場，大熱門曾29次勝出，比率達30%。

留意到周三晚頭兩場同屬五班1200米，第二場亮相的新勝馬「種福者」有可能成為大熱門，相信交出好表現的可能性不低。

另外谷草C跑道1650米賽事，近三季曾進行過67場，大熱門曾取得20勝，比率為30%。

第八場二班1650米之「喜駿駒」，重返谷草兼強配潘頓，相信會成為焦點所在，且看此駒能否取得佳績，為練馬師蔡約翰增添頭馬進賬。

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