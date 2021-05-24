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騎師排位｜巴度谷夜有抽檔運 有望贏番次富祿

1小時前
巴度周三座騎均抽好檔。

法國籍騎師巴度，今季勝出52W成績超卓，包括剛周三（19日）為賀賢馬房之「超額認購」贏馬。

周三（26日）谷草夜賽，巴度獲八匹座騎上陣，全部抽中內檔起步。

第一場「鑲藍旗」（1檔）、第七場「富祿」（2檔）及第九場「年年旺」（1檔）抽檔最佳。

其中「富祿」曾配巴度跑過三次第二，始終與頭馬擦身而過，他當然希望可以為此駒勝回一仗。

至於巴度第二場接手潘頓之新勝馬「種福者」，喜獲4檔起步，有望再下一城。

巴度周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 鑲藍旗 1

二 種福者 4

四 海精英 4

五 醉醒神 4

六 小武士 4

七 富祿 2

八 幸福老撾 6

九 年年旺 1

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