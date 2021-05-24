周三（26日）谷草夜賽，苗禮德馬房派出四駒上陣，其中第六場四班1200米之「順意寶」，今仗將由潘明輝上陣。

「順意寶」來港四季，曾由三位練馬師訓練，順序為賀賢、韋達及苗禮德，暫時以韋達贏兩場最出色。

苗禮德今季接手「順意寶」，當然希望做到最好，不要讓南非同鄉韋達獨領風騷。

「順意寶」季初成績較好，跑過兩次第二，可惜其後演出下滑，近十戰全部不入三甲。

「順意寶」上仗回降四班，臨場只有6.2倍，顯然受到注意，可惜班禮德在直路塞車，最終只能跑第七。

「順意寶」相隔一周匆匆再出兼換潘明輝，騎練季內合作贏過「壽臣」，有望再度攜手創佳績。

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