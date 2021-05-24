昨天（23日）沙田11場賽事完成，最新一輪的馬匹評分按慣例隨即又發佈，除勝出新馬賽的「旋風飛影」（蔡廐）未獲評分之外，其餘10匹頭馬屬重點所在。

蔡約翰馬房今季另一初出即勝新馬「神之水滴」，首戰輕勝2.25馬位，換來12分加幅，現評64分，贏完四班賽後立即升班。

至於同馬房未敗之師「速遞奇兵」，第一次跑分級賽即奪沙田銀瓶（三級賽1200米），賽後加7分，最新評107分，正式躋身本地頂尖一線馬行列。

同日另一匹級際賽頭馬「勇戰神駒」（苗廐），是今次各頭馬中加分最多一駒，本身在遮打盃（一級賽2400米）原本是全場評分第二低參戰馬，平磅作賽之下力挫幾匹高分對手捧盃，少不免換來大幅加分。

「勇戰神駒」贏馬加15分，評分急升至115分，已取代103分之「烽煙四喜」，成為苗禮德馬房最高分賽駒。

此外，希斯馬房三歲長途馬「大有心得」贏完谷草再贏沙田，連捷後仲未使升班，今次加分比上仗開齋一仗還少，只加5分，目前是60分馬，下次仍可跑四班賽事。

5.23沙田日賽各場頭馬加分

馬匹 最新評分（增幅）

天意 42（＋6）

神之水滴 64（＋12）

速遞奇兵 107（＋7）

大有心得 60（＋5）

逍遙駒 51（＋5）

星運明爵 78（＋8）

勇戰神駒 115（＋15）

勝賢 76（＋7）

虹鴻 55（＋6）

大紅蜂 79（＋9）

註：新馬賽頭馬「旋風飛影」未獲評分。

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