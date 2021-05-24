眾所周知，祖籍英國的高伯新當年來港發展前，一直在法國設廐從練。

正因如此，他與來自法國的騎師特別投緣，合作成績份外出色，本身早前以「福逸」與巴度聯手攻下G1主席短途獎，正是最佳例子。

星期三（26日）谷中有九場夜馬跑，選用C賽道，全體馬房俱有馬出。

當中，高廐出三駒，剛好盡用來自法國的公司騎師，包括彭國年、巴度及賀銘年。

一對王牌馬第七場「事事亨通」及第九場「年年旺」分別由彭國年及巴度執韁，餘下「勁進」則配賀銘年。

「年年旺」由超級富豪黃志祥持有，本身已一連三場出擊只跑位置，如今回師唯一贏馬途程谷草1200米，易配巴度或有突破性演出。

另一意頭馬「事事亨通」，其馬主潘蘇通亦屬有錢人。

此駒上賽初配彭國年後追第三，小休一個月操好再爭谷中1000米，誓必繼續搏殺求逞。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199