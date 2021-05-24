上周三（26日）谷草夜馬尾場由霍利時馬房「鑲白旗」爆冷勝出，馬主顧明均決定捐出贏馬獎金約60萬元，支援早前墮馬離世騎師祖格拉的家人，希望能協助他們度過難關。

俗語有云好心有好報，同主馬「鑲藍旗」今次（26日）出賽跑頭場五班1200米，就有運抽到黃金一檔起步，對爭勝機會自然大大提升。

「鑲藍旗」來港接近兩季仍未出頭，但前仗出爭田草1000米得第三，首次上名已開始適應水土。

此駒同父馬「南莊加好」曾兩勝谷草1200米，「鑲藍旗」初跑同程或有突破性表現，值得留意。

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