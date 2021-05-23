外號表情王的蘇偉賢從練以來，未曾練出馬王，卻曾製出一對五捷良駒，包括「發盈喜」及「添好運」（均已退役）。

輾轉至今，賢廐訓練着「添好運」同主新血「添有運」，亦於日前接收來自希廐的「發盈喜」同系新馬「發贏喜」。

「發贏喜」5月5月跑谷草落敗兼流鼻血，兩周後由希廐轉至賢廐，至今尚未恢復操練，暫未能讓廐主與幕後再續贏馬前緣。

反觀「添有運」打王牌出戰星期三（26日）谷夜四班1200米，交由周二（25日）31歲壽星仔何澤堯發揮，馬主華師團體顯然有的放矢。

此駒4月初出道至今兩戰，皆在波健士胯下敗走田草1200米，如今轉馬場兼轉騎師，幕後求變決心不言而喻。

「添有運」初出一役77倍，翌仗大減至10倍，結果後上跑第五輸三個半馬位予頭馬「翡翠鳳凰」。

別忘記同場亞軍「聲勢」再出即於上周三（19日）贏谷夜1200米補中，「添有運」上仗所跑的可說是一場高水準賽事，今次隨時異軍突起。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199