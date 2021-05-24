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姚本輝莫雷拉谷戰首捷 人馬一拍即合 「上駿之星」再下一城冇難度

1小時前
上駿之星打王牌再跑谷草1200米

周三（26日）姚本輝馬房「上駿之星」，以澳洲自購馬身份來港。

此駒在港初出跑田草1200後上第五，走勢不俗，此駒前仗第二次上陣，臨場7.3倍已經有支持票，閘前進一步打落4.1倍開跑，跌幅高達43%。

可惜「上駿之星」只能跑第六，幕後必有損失。

上次姚本輝變招轉跑谷草，強配莫雷拉上陣兼排到一檔起步，果然取得突破。

其實「上駿之星」賽前試1200米谷閘一放而回，鞍上人正是莫雷拉，上仗在同一騎師胯下末段後上一攻而破，人馬一拍即合，亦成為騎練季內首匹谷戰合作勝出馬。

周三「上駿之星」仍吼準谷草1200米而來，擺明食過翻尋味，值得追捧。

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莫雷拉上駿之星姚本輝
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