龍鼓飛揚（灰馬）大戰過後發現不良於行
昨天（23日）沙田賽馬日激戰過後，多駒賽後發現腳部有事，包括在全日重頭戲遮打盃（一級賽2400米）兩匹參賽馬。
馬會在今午（24日）公佈有關於這一次賽事獸醫報告增補如下：
第七場：表現欠佳的「勁無比」（羅廐）賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。
「勁無比」今晨再次接受檢查時，發現右前腿不良於行。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
第八場（遮打盃）：表現欠佳的「龍鼓飛揚」賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。
獸醫於今早再次檢查「龍鼓飛揚」時，發現該駒右前腿不良於行。
「龍鼓飛揚」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
同樣表現欠佳的「將王」賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處，但該駒被發現一對前腿動作欠靈活。
主任獸醫於今晨再次檢查「將王」時，發現該駒一對前腿不良於行。
正如競賽事件報告所述，「將王」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
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