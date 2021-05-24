昨天（23日）沙田賽馬日激戰過後，多駒賽後發現腳部有事，包括在全日重頭戲遮打盃（一級賽2400米）兩匹參賽馬。

馬會在今午（24日）公佈有關於這一次賽事獸醫報告增補如下：

第七場：表現欠佳的「勁無比」（羅廐）賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。

「勁無比」今晨再次接受檢查時，發現右前腿不良於行。此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第八場（遮打盃）：表現欠佳的「龍鼓飛揚」賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。

獸醫於今早再次檢查「龍鼓飛揚」時，發現該駒右前腿不良於行。

「龍鼓飛揚」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

同樣表現欠佳的「將王」賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處，但該駒被發現一對前腿動作欠靈活。

主任獸醫於今晨再次檢查「將王」時，發現該駒一對前腿不良於行。

正如競賽事件報告所述，「將王」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199