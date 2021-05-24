徐雨石周三（26日）谷草夜賽有六駒列陣，其中一半來自資深馬主陣營「電訊」系，包括「電訊巴打」、「電訊超班」及「電訊火箭」。

列陣第三場三班1650米的「電訊巴打」，其馬主是電訊兄弟團體，成員有張敬石、張敬山、張敬川、張敬峰四兄弟，以及張敬山的兒子張立人等。

「電訊巴打」前仗在同程於田泰安胯下贏馬，上賽易配何澤堯跑第五。

今次難得獲莫雷拉垂青，人馬初次合作，可望擦出火花。

第四場四班1200米的「電訊火箭」，其馬主是張敬峰，本身近兩戰非冠即亞，水準穩定。

至於第六場四班1200米「電訊超班」由張敬山持有，本身近兩戰均在谷草同程跑第二，續配田泰安再接再厲。

這三匹「電訊」系賽駒各有千秋，可助「電訊」系陣營揚威谷夜。

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