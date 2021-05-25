快活谷一向係方嘉柏的主場，不過練者在近七次谷戰僅憑「一拍即合」贏得一場頭馬，演出稍令人失望。

不過本周三（26日）賽事，方廐共派七駒上陣，其中「電子寶貝」及「捷報」均於上周三（19日）跑完匆匆再出。

前駒有出賽保護權，後駒則出王牌報名，可見幕後有心匆出求功，有力替馬房在主場重振聲威。

翻查紀錄，近四匹相隔一周匆出跑谷草之方廐馬，當中三駒上名，證明練者肯安排馬匹於短時間內再上陣必有所圖。

「電子寶貝」今季出道以來雖然未嘗上名，不過兩度於谷草1200米交出全場最快末段追近，證明絕非朽木，上周三增程跑一哩兼全程外叠望空，大敗賽績勿作準。

「電子寶貝」匆出縮回1200米兼起用潘頓，騎者近三次於谷草策騎匆出馬非冠即亞，信數據值得捧場。

至於「捷報」兩次跑谷草均交出全場最快末段追得接近，證明場地性能出色，隔一周出王牌再跑，英國馬增程一哩應更合適，有力打開在港勝門。

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