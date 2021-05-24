在英國及法國都已經舉行了堅尼系列之後，剛周六（22日）終於輪到愛爾蘭一千及二千堅尼上演。

這兩項在卻拉馬場上演的1600米一級賽在天雨場地舉行，來自愛爾蘭的練馬師岳伯仁繼續派出旗下一眾三歲新兵列陣。

結果在只供雄馬參戰的愛爾蘭二千堅尼，岳伯仁三匹馬再度全軍覆沒，表現最佳的仍是同樣在英國二千堅尼中獲季的「梵高」，以第三名過終點。

反觀練馬師鮑爾傑就威盡全場，繼在英國二千堅尼憑「詩情綻放」奪冠後，今場更加包辦連贏，由特擅跑變化地的「文政兼從」力克「詩情綻放」贏馬，而且遠遠拋開第三名。

而失落二千堅尼的岳伯仁，都未至於空手而歸，在只限雌馬參加的一千堅尼憑Empress Josephine在許覺能胯下贏馬，助練者第十度攻下此賽。

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