潘頓是時時精綵的最佳拍檔，亦是他心目中其中一匹冠軍級馬王。
應屆馬王「時時精綵」昨日（23日）衛冕遮打盃失敗，僅以第三名衝線。
不少人都關心這匹馬王未來的去向，以及潘頓對「時時精綵」這場表現之評價。
潘頓說：「『時時精綵』已盡所能，牠依舊表現出色，但無奈真的年紀大了，能力確實不如往昔。」
「牠不斷在不同賽事中展現過很好的表現，令到很多對手都難以招架。」
「但我們都知道，牠現在並不再是全盛時期的『時時精綵』，但我永遠都會記得這匹真正的冠軍馬王。」
被問到「時時精綵」之後的動向，潘頓就表示未知，而馬匹會否退役或有其他部署，一切都留待馬主決定。
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