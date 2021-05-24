五月份最後一次賽事，周日（30日）除有沙田10場草地賽事之外，同日亦會轉播日本打吡大賽（一級賽2400米），合計有11場受注。

由於當日加插轉播賽關係，賽事將會提早開跑，頭場於中午12時45分展開，三T大彩池有巨額多寶，數額是$37,091,282元。

周日草地選用B跑道角逐，本地賽重頭戲是三級賽1600米獅子山錦標，這一場讓磅級際賽最終只有七駒報名，焦點肯定落在今屆打吡冠軍「達心星」（方廐）身上。

獅子山錦標是此匹四歲王自三月贏打吡之後復出首戰，繼續由莫雷拉掛帥，屆時負114磅爭標，獲掛頭牌的「嘉應之星」（東廐）讓19磅。

禮拜日賽事另一焦點，為早前因研訊時的行為問題，被馬會罰停牌的郭能恢復策騎出賽。

42歲的郭能原本被重判停牌28次賽事，後因上訴得直獲減刑至15次賽事，至本月26日（星期三）刑期屆滿。

郭能今次復出上陣，暫卜定四匹座騎，分別是報爭第三班2000米的「精彩非凡」（方廐）、四班1200米的「繼續精彩」（葉廐）、四班1400米的「噴火龍」（時廐）及五班1800米的「無極戰士」（姚廐）。

其餘騎師方而，見習生周俊樂停賽期滿復出，史卓豐繼續停賽，至於停賽至6月26日的波健士仍在服刑當中。

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