韋達與巴度一向合作愉快，上季在短短時間內，雙方攜手取得九場頭馬，而且熱門頗穩。

今季初巴度兩勝「扎西德勒」，協助韋達馬房省靚招牌，豈料這對騎練合作成績一度低沉，直至本月初憑「勁力十足」再度攜手贏馬，打破悶局。

周三（26日）由於周俊樂停賽，韋達向外借將出擊，其中巴度將策第四場「海精英」及第七場「富祿」上陣。

「海精英」是四歲澳洲自購新馬，此駒所屬之香港高爾夫球會賽馬團體，與韋達早有淵源，後者在2016年曾策「海翡翠」贏馬。

韋達在港開倉後，高球會團體之新兵「海精英」交由韋廐訓練，暫時五戰獲兩季。

「海精英」今次首配巴度兼初次綁脷，韋達花盡心思部署，希望盡快為此駒爭取在港首捷。

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