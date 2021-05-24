莫雷拉在冠軍賽馬日（4月25日）夥拍「幸福笑容」出戰冠軍一哩賽，最終僅以短距離不敵準馬王「金鎗六十」屈居亞軍，可謂雖敗猶榮。

經此一役，近日雷神與「幸福」系似乎有加強合作的跡象，皆因上周末（22日）他分別策騎「幸福人民」及「幸福至上」出試谷草大閘，預期此兩駒日後出賽皆由他執韁。

跑馬地馬場周三（26日）舉行九場夜馬，由「幸福」系掌舵人黃凱汶之子黃俊銘持有的「幸福友善」，將會出戰第五場四班1650米，屆時仍然由潘頓執韁。

「幸福友善」上仗初次降至第四班上陣，最終在潘頓胯下不敵頭馬「俏芳華」1.75馬位跑入季軍，錄得在港首次上名。

難得潘頓保住「幸福友善」帥權，他定必在陣上打醒十二分精神盡力爭勝，否則這匹實力馬日後未必不會落入其死敵雷神之手。

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