香港現役騎師包含三位法國猛將，計為巴度、賀銘年及彭國年，形成一股賽馬新勢力。

其中，11屆冠軍練馬師蔡約翰與巴度及賀銘年合作愉快，季內分別聯手取得四場及六場頭馬。

至於蔡約翰與彭國年今季合作九次則仍未打破齋缽，最佳成績僅是憑「至尊高陞」取得一席亞軍。

周三（26日）舉行九場谷草夜馬，蔡約翰與賀銘年及彭國年分別合作「過河勁卒」及「精算赤焰」，出戰第七場三班1000米及第五場四班1650米。

當中又以「精算赤焰」較值得留意，雖然這匹四歲愛爾蘭自購新馬至今上陣四次皆不入三甲，但牠近兩仗出戰谷草1200米，在末段大部份時間皆未能望空，敗績不能作準。

今次「精算赤焰」增程跑1650米，其母系服役時贏馬途程為1500米至1900米，本身被安排增程屬合理部署，可助蔡約翰與彭國年打開合作勝利之門。

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