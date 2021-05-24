莫雷拉雖然自2013年10月起來港長期發展，但以往他不時會到澳洲參加大賽。

他與當時仍在澳洲從練時的希斯合作相當愉快，曾經憑「聳動」揚威一級賽渥利盾及三級賽艷海棠錦標，以及「朗朗上口」勝出二級賽皇治錦標三歲馬短途賽。

不過，希斯今季回流香港從練後，與莫雷拉僅在去年合作「無心睡眠」及「皇者峰範」兩駒，結果名次皆是第十名開外，表現令人十分失望。

星期三（26日）跑谷草C欄夜馬，希斯與雷神將作2021年第一次並肩作戰，合作馬「領航大帝」將打王牌競逐第六場四班1200米。

「領航大帝」上仗休息兩個半月後復出，在大部份時間走外疊蝕位的情況下，末段仍能維持走勢跑入獎金名次，表現不差。

這匹三歲新馬如今強配雷神出擊，幕後求變求勝之心昭然若揭，且看騎者與希斯能否打破在港合作缺口。

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