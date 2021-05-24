蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

法國冠軍跳欄賽出現誇張取勝場面 上年亞軍今屆坐正 狂勝三十個馬位

31分鐘前
六歲雌馬L’Autonomie今屆終於坐正（互聯網）

剛周六（22日）在法國歐特爾馬場上演了有法國冠軍障礙賽之稱的Grande Course de haies d’Auteuil（5100米一級賽），最後出現了誇張的大勝鏡頭。

此賽上屆亞軍L’Autonomie今場終於坐正，這匹六歲雌馬在騎師Angelo Zuliani胯下跨越最後一個欄後已經奠定勝局，在後方的馬匹包括上屆擊敗L’Autonomie的Paul’s Saga則力弱遠遠被拋離。

然而L’Autonomie卻越騎越有，最終以快第二名近七秒的時間，大勝三十個馬位而回。

L’Autonomie的取勝姿態，被當地形容為近屆罕見，可以說是十分誇張。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

法國障礙賽
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner