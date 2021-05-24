剛周六（22日）在法國歐特爾馬場上演了有法國冠軍障礙賽之稱的Grande Course de haies d’Auteuil（5100米一級賽），最後出現了誇張的大勝鏡頭。

此賽上屆亞軍L’Autonomie今場終於坐正，這匹六歲雌馬在騎師Angelo Zuliani胯下跨越最後一個欄後已經奠定勝局，在後方的馬匹包括上屆擊敗L’Autonomie的Paul’s Saga則力弱遠遠被拋離。

然而L’Autonomie卻越騎越有，最終以快第二名近七秒的時間，大勝三十個馬位而回。

L’Autonomie的取勝姿態，被當地形容為近屆罕見，可以說是十分誇張。

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