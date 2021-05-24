丁冠豪今季成績保持平穩，除了憑「君達星」勝出國際二級賽短途錦標，成為練馬生涯的亮點之外，旗下不少質新馬都很快交出好成績，第四場的「蝦餃燒賣」正是其中之一。

然而這匹三歲馬自從一出即勝後，連續兩場表現一般，練者因應情況對症下藥，今次回師贏馬路程四班1200米，有望回復好表現。

丁冠豪說：「『蝦餃燒賣』一出即勝固然令人滿意，可惜其後兩仗際遇未如理想，除了被迫出外叠望空，質新馬在劣勢下未懂得面對，出現怕馬的情況，以致未能交出應有後勁。」

「有見及此，今場我會為『蝦餃燒賣』加配眼罩，希望能加強其集中力。」

「此駒初出贏馬時排一檔有遮擋，希望今次何澤堯能盡早為馬兒守到好位，走勢暢順下希望有好成績。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199