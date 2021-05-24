角逐周三（26日）四班1650米的「俏芳華」上仗獲勝，賽後凱旋門出現一家親場面。

事關訓練此駒的羅富全，與馬主廖齡儀屬兩親家，後者亦即是羅富全兒子羅峻濼的太太Karen之母。

羅富全上仗賽後表示非常開心可以替親家贏馬，「俏芳華」來港之初，已經知道此駒有一定能力，只是需要時間適應環境。

此駒早期跑嫌短的路程，未能交出表現可以理解，上場初跑谷草1650米更為合適，而且對手較弱，檔位亦比之前好，故能取勝。

周三晚「俏芳華」再跑谷草第五場1650米，必有機會再下一城，不妨追捧。

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