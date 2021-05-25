喜歡投注位置Q馬迷要注意，丁冠豪馬房在近三次谷戰，六匹王牌馬分獲兩亞三季，上名率高達八成三。

其中，4月21日「喜多樂」（12倍跑第二）及「歡樂好友」（9.5倍跑第三），5月5日「話贏就贏」（7.1倍跑第二）。

上周三（19日）則有「喜多樂」（7倍跑第三）及「贏多多」（3,4倍跑第三）。

明晚（26日）谷戰丁廐一對王牌馬，第一場「慣勝積極」和第九場「宜春輝煌」皆擅同程，是坐位望贏之材。

第一場五班1200米「慣勝積極」，曾在四班同程入Q，現居第五班必佔便宜。

賽前兩試大閘力磨，狀態已冒勇，有力重開勝利之門。

最尾第九場三班1200米「宜春輝煌」，獲一冠一亞皆在同程取得，路有專長。

上次賽前衝閘仍前置入Q，潘頓肯再騎將有交代。

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