周三（26日）谷戰在C欄角逐，潘頓近五次列陣同一賽道，例有馬贏共獲10Win，成績標青。

今期他騎足九場，第五場「幸福友善」（沈廐）、第七場「辣臣」（羅廐）及第八場「喜駿駒」（蔡廐）皆具惡氣，騎者有望延續谷C欄勝纜。

第五場四班1650米，「幸福友善」上仗初落第四班即首度上名，評分已找到支持位，復課狀態有進無退，潘頓唔放手有望補中。

第七場三班1000米，「辣臣」兩捷皆在同程取得，路程首本，狀態愈戰愈勇，已屆交代時候。

第八場二班1650米，「喜駿駒」配潘頓五仗獲一冠一亞，人馬合拍，狀態保持大勇之境，打王牌回師曾兩勝同程，可取得季內第四Win。

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