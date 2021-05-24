周三（26日）谷草九場夜賽，有不少從化兵列陣，當中有兩匹最值得留意。

第五場四班1650米，羅富全馬房之「俏芳華」，上仗賽前曾到從化受訓，結果返港作賽，由何澤堯打開勝利之門。

「俏芳華」勝後再次踏足從化吸收靈氣，此駒回港後曾安排拍跳工夫，備戰積極，看來有力再下一城。

第七場三班1000米，蔡約翰馬房之「過河勁卒」，季內曾兩勝四班賽，馬匹升上三班後，大前仗在谷草1000米跑第二，證明三班夠跑。

此駒上仗賽後，被運往從化受訓，並在當地勝出800米草閘。

賀銘年剛周三（19日）為蔡約翰勝出42倍之「平海歡星」，今次小心這對騎練又放冷箭。

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