「幸福」系掌舵人黃凱汶兒子黃俊銘名下的「幸福友善」，將會出戰周三（26日）谷戰第五場四班1650米，並由潘頓執韁，潘頓受訪時認為此駒在四班有利。

潘頓說：「『幸福友善』來港時口勁很重，非常搶口，難以操控，要在早段約束馬兒是一件非常困難的事。」

「『幸福友善』在晨課同樣難於駕馭，無論任何人策騎牠都是一樣，花了很多時間才教曉馬兒放鬆去跑，穩定牠的走勢。」

「但隨着馬兒成長及練馬師沈集成的調教下，馬兒重口的情況漸有改善，牠的狀態在冒起中，但究竟牠在今場、下場或是再下場贏馬，仍然有待證明。」

「『幸福友善』早前在三班曾經跑近，剛役初落四班，即在谷草1650米得第三名。」

「馬兒漸漸學習放鬆去跑，牠傾向均速，將來可以跑更長路程，由於牠目前的走勢仍未規矩，因為暫時跑1650米，希望今場有進步演出。」

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