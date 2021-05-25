周三（26日）第四場四班1200米，「冰雪奇遇」轉投方廐後首次上陣，馬主為天益團體。

團體經理人陳冠生養馬資歷頗深，他同時是喜跑團體之經理人。

喜跑團體名下的「旋風飛影」剛周日（23日）在港一出即勝，陳冠生自然希望乘勝追擊，一周內連拉兩場頭馬。

陳冠生向來是蔡廐忠實支持者，為何「冰雪奇遇」會轉投方廐呢？

他解釋說：「蔡約翰和我是多年老友，反而我未嘗與方嘉柏合作過。」

「今次『冰雪奇遇』轉投方廐，因為團體另一位經理人與方嘉柏份屬好友，因而促成這次合作，希望彼此可以擦出火花。」

「冰雪奇遇」在港只跑過一仗得第六名，今次是轉入方廐後初出，並由薛恩策騎，騎練剛周日（23日）合作贏「勝賢」手風頗順。

方嘉柏賽後接受訪問時曾大讚薛恩是位好騎師，最欣賞其鬥志和努力，願意支持對方。

「冰雪奇遇」今戰配薛恩，未知馬主陳冠生對愛駒信心如何？

陳冠生說：「坦白講，我對此駒今仗信心不算太大，牠的關節早前有些毛病，幸好情況不算嚴重，現時已回復健康及操練正常。」

「方嘉柏處理轉倉馬向來較為急進，我們當然希望此駒在方廐可以盡快交出好表現，但馬兒畢竟受過輕傷，故我未敢抱太大期望，只希望可以跑出應有水準。」

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