華籍練馬師徐雨石近七季頭馬總數，俱在33Win至44Win範圍內，今季暫獲25場頭馬要追落後，田泰安和雷神均幫手贏七Win，堪稱馬房頭號殺手。

周三晚（26日）谷戰徐廐共出六駒，其中三匹是張氏家族名下「電訊」系賽駒，今季4月8日「電訊巴打」和「電訊超班」同晚上陣，分獲一冠一亞成績，今期三路興兵有決心博起孖。

第三場三班1650米，「電訊巴打」三戰同程獲冠季及第五各一，前仗輕鬆一放到底，亞軍「喜蓮慧星」（東廐）再出亦已補中贏馬，賽績硬淨。

「電訊巴打」上仗沿途被「王炸」（方廐）鬥燒才輸，不可作準，今場無快馬列陣，改配搶閘快的雷神操刀，有權單騎領放帶到。

第四場四班1200米，「電訊火箭」前仗跑同程後上掄元，造出22秒55全場最快拉士，追勁厲害，上仗再跑同程較遲才可望空，雖然又造出22秒66全場最快末段，結果也鞭長莫及，以短頭之微不敵「聲勢」（蔡廐）屈居亞軍，輸得不值。

相隔一周之後，「電訊火箭」改配馬房愛將田泰安匆出，擺明有收復失地之決心。

第六場四班1200米，「電訊超班」近兩次跑同程也屈居亞軍，上仗申請除交叉鼻箍初次綁脷，造出22秒61全場最快拉士，追勁犀利，證明綁脷後效果好，今場排二檔形勢好，卜定田泰安再騎求坐正。

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