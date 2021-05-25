周三（26日）谷草賽事，第九場三班1200米的「紅酒之寶」，當中一位馬主是大哥大洪金寶，因而特別受馬迷關注。

「紅酒之寶」前仗在馬雅胯下贏馬，上場原庄配搭再戰，可惜只能跑第六，今次捲土重來，練馬師容天鵬希望馬兒可以放頭跑。

容天鵬受訪時說：「『紅酒之寶』上場際遇欠佳，入直路後內閃兼塞車，很遲才可以望空，因此未能發揮出應有水準。」

「『紅酒之寶』跑速度威力最強，前置跑法最適合牠，我當然希望馬匹如前仗般，在馬雅胯下一放而回。」

「『紅酒之寶』今場排9檔形勢一般，希望可以把握先機，採取前領跑法，才可以跑出應有最佳水準。」

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