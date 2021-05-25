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薛恩對馬兒實力不懷疑 縮程問題不大 「人和家興」有能力更上一層樓

11分鐘前
薛恩成績穩步上揚

薛恩剛戰（23日）停賽四日後刑滿復出，即憑「大有心得」與「勝賢」起孖而回。

薛恩受訪時表示，每次出賽都在學習中，自覺漸熟習香港賽馬模式，希望繼續交出好成績。

周三（24日）晚快活谷賽事，薛恩策騎六駒上陣，其中他對第七場三班1000米的「人和家興」充滿憧憬。

薛恩說：「我認為『人和家興』今戰的機會樂觀。」

「此馬雖然取得兩連勝後，再出跑只跑得接近，未能重敲勝門，但是我對牠的實力並未有懷疑。」

「大家可以見到，近期馬兒雖然未有再贏，但陣上多次有接近的表現，算得上是一匹忠心準繩的馬。」

「我認為只要『人和家興』適應評分的加幅後，有力進一步突破評分，更上一層樓。」

「『人和家興』上場於谷草1200米快放上名，表現出色，今戰縮程跑谷草1000米，相信亦很合適。」

「此馬具天生速度，希望今場陣上形勢有利其發揮，我期待策騎此馬步入凱旋門。」

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薛恩人和家興
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