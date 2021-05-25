星期日（30日）沙田舉行十場日賽，焦點落在早前因研訊時行為問題，被馬會罰停牌的郭能恢復上陣，他已落實五匹座騎。

當中包括「好好心得」（蘇廐）、「精彩非凡」（方廐）、「繼續精彩」（葉廐）、「噴火龍」（時廐）及「無極戰士」（姚廐）。

除郭能外，見習生周俊樂屆時同樣刑滿復出，史卓豐和波健士則繼續停賽缺陣。

國際三級賽1600米獅子山錦標：「勝得精彩」上次配史卓豐跑第四，周日他仍停賽，此駒易配賀銘年。

「幸福笑容」轉沈廐初出換田泰安，人馬上季曾合作取得三Win。

第三班1200米（第一組）： 「胆大威猛」上仗在波健士胯下搏失跑第二，騎者停賽，今場初配莫雷拉。

第三班2000米：「無心睡眠」上賽配梁家俊跑第五，今趟換上潘頓。

第四班1400米（第一組）： 「川河明駒」上次在班禮德胯下跑第八，如今由莫雷拉接手。

第四班1400米（第二組）： 「鎧運之星」上仗配黃俊跑包尾，今戰轉由潘頓策騎。

第五班1800米：「幸運飛彈」上賽在黃皓楠胯下跑第五，今趟易配潘頓。

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