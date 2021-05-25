周三（26日）舉行谷草夜賽，共有13駒初跑谷草，但只有四駒曾試過谷草大閘。

第三場「常拼常勇」試一次落第，於3月27日由莫雷拉出試1000米，當日出閘最慢，最後二百從中檔追上得第四，此駒同父系馬中則有「逍遙自在」贏過谷草1800米。

第四場「冰雪奇遇」試兩次俱落第，最近一次於去年12月18日由蘇銘倫出試1200米，當日仍屬賀賢馬房，有戴頭罩，馬會評語大力催策，毫無反應，同父馬中「辣得交關」曾於谷草1000上名。

第六場「小武士」試一次落第，於1月16日由莫雷拉出試1000米，當日直路跟馬林，未盡全力，結果只跑第六名而回，此駒同父系馬中則有「無限商機」贏過谷草1000米。

第七場「大地歡笑」試一次獲一季，於3月27日由巴度出試1000米，當日二百受困，移出再上，結果取得及格，同父馬中「快步速」乃谷草專家，且看初出跑谷草表現如何。

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