自4月25日田戰開始，連續九次賽事皆有超磅馬（排位時獲批負磅超重出賽）上名。

剛周日（23日）田戰又有「快馬飛馳」和「香音」（均屬羅廐）爆冷入位，周三（26日）谷戰只有兩匹超磅馬列陣，必成冷門吼得過。

第七場三班1200米「過河勁卒」（蔡廐），獲兩勝四位皆在同程取得，性能獨沽一味。

此駒小休後朝氣復現，賀銘年超磅復策，可與對手一決高下。

第九場三班1200米「木火同明」（何廐），最佳拍檔梁家俊超磅主轡，鬥志不需懷疑。

今季獲三冠一亞一季俱單跳上名，信攤路必入三甲。

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