馬會今天（25日）宣佈共有八匹自購馬及九匹自購新馬共17駒從新西蘭來港服役，預期將於傍晚六時到埗。

加盟賀賢馬房的Explosively在當地上陣四次全入三甲，包括角逐兩項三級賽Almanzor Trophy及Bonecrusher Stakes分獲亞季。

Explosively角逐Almanzor Trophy一役，僅以頸位不敵Need I say more屈居亞軍，後駒在當地上陣九次取得七捷，並攻下五項級際賽冠軍。

至於今季兵源積弱的何良馬房亦有新血補充，Suffused上陣五次獲冠亞各一。

雖然在二級賽霍克灣堅尼只跑入第五名，不過距離頭馬「驍勇劍神」僅0.7馬位，後駒為一級賽新西蘭二千堅尼冠軍，可見Suffused實力並不失禮。

Need I say more同樣列陣此賽，最終跑第四名，僅領先Suffused 0.2馬位過終點。

難得獲得質優三歲新血加盟，且看Suffused能否在下季幫助何良馬房擺脫困境。

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