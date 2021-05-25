現時排於練馬師榜榜末的鄭俊偉，在昨天（24日）馬會的轉廐退役馬名單中有兩駒流失，其中包括最近替其兩度取勝的「威武承傳」。

鄭俊偉養馬量進一步下跌，但最新則獲得「威武承傳」的同主馬「揚帆順風」來投，馬主孫少文夫婦繼續對練者投以信任一票。

五歲「揚帆順風」為上季度進口的澳洲自購馬，來港後暫時跑過八仗仍未上名。

而今天馬會公佈的轉倉馬名單之中，尚有賀賢馬房「桃花盛」過檔加盟告東尼麾下。

四歲澳洲自購馬「桃花盛」至今上陣13次只獲一席季軍。

此外，隸屬於羅富全馬房的分級賽常客「日日精彩」，在4月尾主席短途獎（一級賽1200米）再次落敗後宣佈引退。

這一匹高班灰馬在港服役三季贏過五Win，最高成就是摘下19年洋紫荊短途錦標（三級賽1000米），服役時累積獎金954萬元。

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