周三（26日）九場谷草夜賽，有兩匹上次落飛馬特別值得跟進。

第六場四班1200米，「順意寶」今季加盟苗禮德馬房後，暫時未取得頭馬進賬。

此駒上仗回降四班，受注目程度大增，臨場只有9.9倍，閘前進一步跌至6.2倍開跑，跌幅超過37%。

結果「順意寶」直路塞車跑第七，今次此駒換潘明輝上陣，騎練季內合作曾勝「壽臣」，絕對值得信賴。

第八場二班1650米，方嘉柏馬房之「綠色有運」，前仗在莫雷拉胯下出戰谷草1650米，取得在港服役以來之第五捷。

「綠色有運」上仗增程跑谷草1800米，臨場是9.7倍半冷，閘前受到大戶狙擊，跌至5.3倍開跑，跌幅高達45%。

結果「綠色有運」只能後上跑第三，今次人馬再來，回師谷草1650米勝途，有力收復失地。

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