天王郭富城名下的「舞士精神」，周三（26日）晚將出戰第七場三班1000米。

「舞士精神」今季已跑過兩仗，俱是由莫雷拉操刀，騎者今次仍然唔放手，決心為此馬贏馬補中，戰意鮮明。

「舞士精神」上場出戰谷草1200米，跑得第五名，為何今場縮程跑1000米？

莫雷拉解釋說：「方嘉柏認為『舞士精神』的速度夠銳利，其速度可以全程維持，1000米步速偏快，可能較適合此馬。」

「此馬目前健康良好，近期練者稍稍加強馬兒的操練，馬兒目前的狀態應該比上場更勇銳。」

「『舞士精神』上場出賽前，我希望能夠跟隨放頭馬之後競跑，使馬兒慳力和放鬆。」

「可惜我們上場未能放鬆競跑，我希望今場有對手領放，可令該駒節省氣力，能夠在直路上交出強勁的衝刺，不再如上場般在直路上轉弱。」

「『舞士精神』在三班具贏馬條件，經過熱身後，今場有力重敲勝門。」

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