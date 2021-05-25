14項一級賽冠軍、新西蘭馬后「旋律美人」日前角逐東奔盃落敗後，正式告別綠茵場，並將成為配種馬。

「旋律美人」今天（25日）出席澳洲神奇百萬的配種雌馬拍賣會（National Broodmare Sale），最終被玉龍集團營運總監Sam Fairgray代表Written Tycoon Syndicate，以260萬澳元（約1,562萬港元）這匹馬后。

Sam Fairgray表示用260萬澳元購入「旋律美人」屬合理價格，皆因這種名駒被公開拍賣的情況不多見，因此機不可失。

「旋律美人」首胎將會與Written Tycoon（在港子嗣之一「佳運財」）交配，且看牠們產下的子嗣日後能否成材。

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