周三（26日）谷草賽事用C跑道作賽，馬會目前掛好至快地牌，度地儀指數為2.70，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

睇番最近4月21日同一移欄賽事，除了「電訊火箭」外，其餘頭馬彎位均守貼欄或二叠位置，而且大部份均守中前位置建功。

如「種福者」及「成才」搶出貼欄放到，「無限商機」守貼欄包廂位贏，故此具前速馬匹仍可秤先。

今戰列陣馬中，第二場「種福者」上仗正是於谷草C欄一放到底，等番同一移欄再跑決心爭取連捷。

另外，第六場「同盟力量」是全場唯一贏過谷草C欄之參戰馬，隔一周匆出重返福地，有力回復表現。

近日天氣不穩，加上天文台預計今天會有驟雨，同樣由莫雷拉策騎的第二場「首飾傳奇」及第八場「綠色有運」以往均贏過變化地，臨場若有雨可優先留意。

另外，第四場「電訊火箭」、第六場「亮先生」、第七場「辣臣」、第八場「馬友冠」、第九場「威進駒」及「醒目勇駒」均曾在天雨影響下的場地上名，屆時亦可兼顧。

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