第九場第三班1200米：「上駿之星」上場初跑同程即一箸夾中，贏馬姿態輕鬆，以上場水準嚟講，今次（26日）應該可以再勝。

昨日（25日）開飛5.6倍，5點落到4.5倍，現時大幅落到2.7倍W大熱，1.2倍位置大熱。

隔日尾段早飛重注，睇飛好有信心今場篤定連捷。

「年年旺」跑同程表現非常穩定，今場有運排到黃金1檔起步，相信有助爭取今季首場頭馬。

昨日開飛4倍，5點輕輕落到3.6倍，現時從上5.1倍W，1.7倍位置。當然有早飛支持，今場形勢有利，應該係冇W有P。

「宜春輝煌」路程專家雖然要排最外檔起步，但只要早段楔到靚位，依然有力跟同場任何對手一鬥。

昨日開飛24倍，5點落到17倍，現時11倍W，2.9倍位置。

早飛雖然唔算多，但現時有呢個咁好分嘅賠率，點都要預佢一票。

「三生好運」季內贏過谷草1200米，今場縮程跑1000米，排到好位起步，應該又有機會闖入前列。

昨日開飛14倍，5點企住13倍，現時29倍W，6.4倍位置。

早飛唔算多，但以今場形勢嚟睇，應可入到三甲。

提供：4上駿之星、1年年旺、3宜春輝煌、9三生好運

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